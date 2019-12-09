Эксперты: Россию ждет острая нехватка пилотов

В России работают около 3850 летчиков в возрасте 50-60 лет. По словам главы ПЛС Мирослава Бойчука, они получили образование и приступили к работе в 1980-х годах XX века, когда в СССР был пик развития гражданской авиации. В 1970-е в стране выпускали почти на 600 специалистов данного профиля меньше.

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«Уже в 2021–2023 годах мы столкнемся с негативной тенденцией по нехватке летного состава. В целом в ближайшие десять лет дефицит составит те самые 550–600 человек», — заявил Бойчук.

Специалист отметил, что «кадровая яма» неизбежна, так как ежегодно в стране выпускается чуть больше 700 пилотов, причем только 250 из них имеют высшее образование, остальные — только среднее. Чтобы не допустить кадрового голода, каждое летное училище должно в следующие 3-4 года принимать на пару-тройку десятков человек больше.

С этим мнением согласен и исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Он сообщил, что Россия испытывает нехватку инструкторов, которые помогают «налетать» часы для получения диплома. Также в стране мало учебной авиатехники, которая находится в исправном состоянии. Еще одной проблемой, по мнению Пантелеева, является уровень заработной платы инструкторов. Их зарплата составляет 60-70 тысяч рублей в месяц, а в авиакомпаниях летчики получают около 300 тысяч.