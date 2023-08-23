Общество 23 августа 2023, 12:46 Эксперты Российской академии образования рассказали, можно ли давать детям задания на каникулах Наталья Бондаренко: домашние задания могут носить лишь рекомендательный характер

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Руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, законно ли давать детям на каникулы домашние задания.

По словам эксперта, домашние задания в период каникул могут носить лишь рекомендательный характер. Закон «Об образовании» определяет каникулы как плановый перерыв при получении образования для отдыха.

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Бондаренко добавила, что подобный факт можно рассматривать как нарушение или незаконное ограничение свобод обучающихся.