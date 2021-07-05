Эксперты: россияне стали есть больше зелени

В России растет популярность здорового образа жизни. Эксперты отмечают, что россияне стали потреблять больше зелени и салатов, а также прогнозируют рост производства этой продукции в ближайшие годы, написали «Известия».

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, производство зелени к 2030 году будет расти ежегодно примерно на 9%. Интерес общества к здоровому питанию увеличивается, поэтому спрос на зелень и салаты станет не сезонным, а повседневным.

«При этом спрос будет способствовать активному развитию производства продукции этой сельскохозяйственной категории внутри страны», — отметил глава Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Также ускорится развитие сегмента органической зелени, которая выращивается в условиях вертикальных сити-ферм. На производстве пестициды будут заменяться на биологизированные органические препараты. По прогнозам экспертов, к 2030 году объем зелени и салатов, выращенных на вертикальных сити-фермах, вырастет до 20 тысяч тонн в год.