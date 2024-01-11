Общество 11 января 2024, 17:07 Эксперты Роспотребнадзора посоветовали использовать солнцезащитный крем даже зимой

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Специалисты Роспотребнадзора дали советы по поддержанию красоты кожи в зимний период. Важно не забывать про водный баланс организма и увлажнять воздух в помещении, сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным экспертов, для сохранения здоровья эпидермиса важно использовать кремы. Однако речь идет не только об увлажняющих средствах.

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Даже в холодное время года кожа нуждается в защите от солнца. На нее может оказывать негативное влияние обильное отражение ультрафиолета от снега.