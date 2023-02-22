Общество 22 февраля 2023, 16:25 Эксперты Роспотребнадзора напомнили петербуржцам о пользе овсянки

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Овсяная крупа является одной из самых полезных круп, которые можно добавить в рацион. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.

Овсянка богата белкам, растительными жирами и углеводами, а также витаминами и минеральными веществами. Например, по полезным свойствам она превосходит даже гречку, которую предпочитают сторонники правильного питания.

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Готовить из крупы можно не только каши. Она также подходит для киселей, выпечки и даже постных котлет.

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