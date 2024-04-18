Общество 18 апреля 2024, 16:35 Эксперты Роспотребнадзора: хороший картофель не раскалывается при разрезании

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Картофельные клубни должны быть обязательно плотными и твердыми, хороший картофель не будет раскалываться при разрезании. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.

Лучше выбирать овощ с гладкой кожурой без шероховатостей и темных пятен. Разные сорта картофеля имеют разный окрас. Так, желтый цвет говорит о богатом содержании каротина в продукте, красно-фиолетовый — антоциана, который препятствует старению.

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Эксперты Роспотребнадзора посоветовали не покупать картошку большими партиями и выбирать плоды среднего размера.