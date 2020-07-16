Эксперты Роскачества проверили овсяное печенье
В России выпускается качественное овсяное печенье. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, проверив продукцию 18 торговых марок. Об этом сообщил сайт «Известия».
Продукцию проверили по 457 показателям качества и безопасности.
По результатам испытаний вся продукция оказалась безопасной, а вкус и запах печенья превзошли требования ГОСТ и дотянулись до опережающего стандарта Роскачества. Речь идет о печенье торговых марок «Каждый день», «Полет», «Полет ГОСТ», «Посиделкино», «Сладкая слобода», «Хватай-ка», «Хлебная слобода», «Яшкино», «Эки», Globus, Slakon.
Уточняется, что специалисты не обнаружили в печенье тяжелых металлов, микотоксинов, микробиологических нарушений, пестицидов, искусственных добавок и красителей. Во всех образцах присутствовала овсяная мука.