07 декабря 2023, 17:16
Эксперты Роскачества посоветовали выбирать икру от известных производителей
Специалисты Роскачества рассказали, на какие критерии необходимо обратить внимание при выборе икры для новогоднего стола. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Эксперты посоветовали покупать рыбный продукт, произведенный крупными и известными компаниями. А вот икру с низкой стоимостью лучше обходить стороной.
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«При выборе жестяной банки рекомендуем смотреть на ее целостность, а также убедиться в отсутствии вздутости. Также нужно потрясти банку перед покупкой — если услышали звук „бултыхания“, это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно», — отметили в Роскачестве.
Россиянам напомнили, что икра, в отличие от других товаров, должна реализовываться из холодильников с более низкой температурой.
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