Общество 07 декабря 2023, 17:16 Эксперты Роскачества посоветовали выбирать икру от известных производителей

Читать 360tv в

Специалисты Роскачества рассказали, на какие критерии необходимо обратить внимание при выборе икры для новогоднего стола. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эксперты посоветовали покупать рыбный продукт, произведенный крупными и известными компаниями. А вот икру с низкой стоимостью лучше обходить стороной.

Реклама

«При выборе жестяной банки рекомендуем смотреть на ее целостность, а также убедиться в отсутствии вздутости. Также нужно потрясти банку перед покупкой — если услышали звук „бултыхания“, это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно», — отметили в Роскачестве.

Россиянам напомнили, что икра, в отличие от других товаров, должна реализовываться из холодильников с более низкой температурой.