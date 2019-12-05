Эксперты Роскачества оценили новые наушники
Роскачество проверило модели наушников, которые появились в продаже в этом году. Специалисты сравнили их с прошлогодними вариантами, сообщило ИА Nation News.
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В исследовании экспертов участвовали 208 пар наушников от 34 производителей.
Как и в прошлом году, лидируют Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. Популярные Apple AirPods Pro заняли в 2019 году третье место. Эксперты отметили, что они менее долговечные и прочные, чем старые AirPods. А Sony WH-1000XM3 оказались на четвертом месте.
Ранее специалисты Роскачества объяснили, что искусственная елка наносит серьезный вред природе. Ее не принимают для переработки. А на свалке такие елки закисляют грунтовые воды или выделяют канцерогены при сжигании.