Эксперты «Роскачества» сравнили дешевые и дорогие сосиски, масло и сыры

Половина россиян предпочтет переплатить, но купить качественный товар, заявили в Центре изучения потребительского поведения «Роскачества» после очередного опроса. Однако, как подчеркнули специалисты, не всегда высокая цена свидетельствует о высоком качестве продукта.

Один из самых дорогих товаров в молочной категории — сливочное масло. Средняя розничная цена за него составляет 798,71 рубля за килограмм. При этом в «Роскачестве» после исследования пришли к выводу, что есть недорогое масло хорошего качества, написала kp.ru.

«Цена на сливочное масло может быть ниже себестоимости в случае, если продукт новый и производитель через снижение цены завоевывает внимание и признание покупателя», — рассказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

При этом, как показало исследование, треть недобросовестных производителей снижают себестоимость продукта, добавляя в состав растительные жиры.

В лабораториях «Роскачества» также проверили более 20 различных марок сыра «Тильзитер». В двух из них нашли немолочные жиры. Остальные показали отличные результаты.

«Результаты исследования подтверждают, что миф о массовой фальсификации в молочной категории несостоятелен», — сказал Белов.

Он также посоветовал внимательно изучать упаковку продукта, чтобы она была герметичная.

Проверку прошли и молочные сосиски. По ГОСТ в них не должно быть мяса птицы и кожи. Если сосиски изготовлены по техусловиям, которые устанавливает производитель, все ингредиенты должны быть указаны в составе.

Претензий к проверяемым сосискам у экспертов не возникло. Причем высокие оценки получили и дорогие, и дешевые сосиски. Их цена, как выяснилось, не зависит от видов мяса. Например, продукт, в составе которого было мясо птицы механической обвалки, стоил 31,09 рубля за 100 граммов. А сосиски, у которых мясо птицы в составе было указано после свинины, стоили 27 рублей за 100 граммов.