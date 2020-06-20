Эксперты рассказали, в каких сферах проще всего найти подработку на лето

По словам специалистов, сейчас уменьшилось число мигрантов, приезжающих в Россию в поисках работы. Плюс увеличился спрос на службы доставки, а также стали популярны летние веранды, открывшиеся после долгого перерыва. Поэтому работу студентам найти проще, чем, к примеру, прошлым летом.

Кроме работы в сфере услуг, можно попробовать себя и на стажировках. Эксперты уверены, что для студентов это отличная возможность зарекомендовать себя в успешных компаниях и подготовить почву для будущей карьеры. Причем сейчас уже не так важно, где находится человек — в мегаполисе или в маленьком городке.

«Из-за массового внедрения удаленной формы занятости стажировки стали более доступны для студентов, которые живут не в городах-миллионниках. Сейчас можно пройти стажировку в головных офисах крупных компаний, физически находясь в любом месте», — рассказала изданию директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR Наталья Щербакова.

Ранее специалисты назвали сферы, где больше всего снизили зарплату в пандемию.