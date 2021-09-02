Эксперты рассказали, у кого выросли зарплаты в России

Ситуация на рынке труда в России за последний год сильно изменилась. Изменения по большей части напрямую или косвенно связаны с пандемией коронавируса. Эксперты рекрутинговых компаний рассказали Life, кому стали платить больше и почему это произошло.

Из-за развития удаленного формата работы поднялись зарплаты в регионах России, приблизившись к столичным. В первую очередь это касается digital-сферы.

«Дело в том, что в период пандемии многие специалисты уехали из Москвы. Они продолжили работать в своих компаниях на удаленке, но жить вернулись в родной регион. Таким образом, московские деньги стали перетекать в другие области. Затем местные передовые компании стали платить больше и у себя в регионе. Так, для программистов в некоторых городах зарплата быстро выросла в два-три раза», — пояснил Алексей Захаров, глава компании SuperJob.

Также растут цены на услуги мастеров и рабочих. Например, из-за аномальной жары летом увеличились цены на услуги мастеров по установке кондиционеров. Влияет и дефицит рабочей силы.

«В некоторых сферах до сих пор наблюдается дефицит рабочей силы. Из-за этого происходит рост стоимости услуг. Например, средний чек за работы по ремонту техники увеличился на 11%. Средний чек в категории „Курьерские услуги“ вырос почти на 10%. За ремонт транспорта сегодня придется заплатить на 15% больше, чем в прошлом году», — рассказали в компании YouDo.