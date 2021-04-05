Эксперты рассказали, с какими условиями на работу берут возрастных сотрудников

Аналитики портала «Работа.ру» рассказали, с какими условиями зачисляют на работу возрастных сотрудников. Во-первых, взрослый специалист должен иметь большой опыт, сообщил РБК.

Этот фактор играет важную роль у 63% работодателей. Помимо прочего, 42% работодателей рассматривают кандидатов старше 50 лет при условии, что они собираются постоянно улучшать свои навыки. 43% респондентов готовы сами оплачивать обучение, написала газета «Известия».

Также нередко у сотрудника хотят видеть заинтересованность в долгосрочной работе и знание современных технологий. 34% опрошенных взяли бы в штат возрастного сотрудника, если тот согласен стать наставником для молодых специалистов. Еще 18% работодателей наймут соискателя, который ранее трудился у конкурентов.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков объяснил, что работодатель не всегда с первого взгляда способен распознать человека, который только имитирует рабочую деятельность. Части сотрудников удается довольно долго получать деньги за счет собственных личностных качеств вроде харизматичности и развитой коммуникации.