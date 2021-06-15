Эксперты рассказали, почему русские не работают на стройках

Чиновники часто говорят о нехватке кадров в строительстве. Однако многие замечали, что чаще всего в этой сфере задействованы только трудовые мигранты — при том, что, согласно статистике, среди россиян как минимум четыре миллион безработных. Корреспондент сайта kp.ru поговорил с экспертами в области строительства, чтобы выяснить, почему так происходит.

Первая причина — труд мигрантов обходится дешевле. Кроме того, оказавшись в чужой стране, у них мало альтернатив: им прихдится соглашаться на те условия, которые им предложат. А условия эти зачастую — не самые лучшие.

«Для того, чтобы получать 60-80 тысяч рублей в месяц, иностранец работает практически семь дней в неделю без дополнительной оплаты за переработку. Ему, в отличие от россиянина, не оплачивают отпускных, потому что он оформляется по срочному договору. Это первое. Второе — жилье для работника. Мигранты более терпимы к бытовым неудобствам — они живут в хостеле по 12 человек в комнате или в бытовке прямо на стройплощадке и не ропщут. И наконец, третье — за иностранца не надо платить налоги в пенсионный фонд и соцстрах, это 30% от зарплаты», — рассказал омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере строительства Дмитрий Котровский.

Но не только работодателям выгоднее труд мигрантов: таким образом экономит и государство. Поэтому на высшем уровне не особенно торопятся привлекать россиян в сферу строительства.

«Мигрант обходится дешевле не только работодателю, но и в конечном итоге государству. Если говорить о государстве, как о структуре, экономящей расходы для того, чтобы в бюджете остались средства в том числе и для социальных программ, то государство — первое, кто заинтересован в том, чтобы на стройках остались мигранты», — утверждает Котровский.

Еще одна причина — россияне не хотят работать в условиях постоянных задержек зарплаты. А на стройке это почти неизбежно: деньги от генподрядчиков поступают не сразу, а только спустя несколько месяцев после выполнения работ. Причем иногда это не те деньги, что были обещаны — найдя нарушения в работе, генподрядчик может урезать сумму, а работодатель уже урезает зарплаты строителям.

Отмечается, что часто даже мигранты, поработав немного на стройке, стремятся с нее сбежать: идут работать курьерами или таксистами. Там лучше условия, а труд куда менее тяжелый и выматывающий.