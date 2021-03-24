Эксперты рассказали, почему аспирин и ибупрофен нельзя принимать вместе

Несочетаемость медикаментов может привести к серьезным последствиям. Эксперты рассказали английскому изданию Express почему нельзя пить вместе аспирин и ибупрофен.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали, что аспирин и ибупрофен принадлежат к одной группе лекарств — к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). Если их принимать вместе, они могут вызвать боль в животе и стать причиной передозировки.

«Некоторые НПВП могут непредсказуемо реагировать с другими лекарствами. Это может повлиять на эффективность любого лекарства и увеличить риск побочных эффектов», — отметили в NHS.

При тошноте, сонливости или расстройстве желудка после приема обезболивающих в большом количестве следует звонить врачу. Эти симптомы могут быть признаком передозировки, которая опасна для жизни человека.

Скорую следует вызвать, если после приема препаратов человек почувствовал судороги, затрудненное дыхание или потерял сознание.