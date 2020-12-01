Эксперты рассказали об успехах винного производства в Крыму

По мнению местных жителей, за последние шесть лет завод расцвел. Винодельня сделала акцент на классике. Отмечается, что при Украине здесь изготавливался и портвейн. Подвал приобрел стильный дизайн, а цех розлива стал настоящей гордостью производителей.

Также развивается сеть фирменных магазинов. На прошлой неделе в Феодосии открылся восьмой гастроном агрофирмы. По причине нынешней непростой эпидемиологической ситуации виноделы завода не могут участвовать в зарубежных конкурсах. Зато местную продукцию высоко оценивают в нашей стране.

ZB Wine My Bastardo стало третьим в рейтинге полусладких красных вин в крупнейшем в современной истории России исследовании вина от Роскачества.