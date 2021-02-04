Эксперты рассказали об опасности вывода геолокации из-под тайны связи

«Я думаю, что хотят начать продавать персональные данные. Это в качестве последствия принятия законопроекта», — предположил специалист по IT-безопасности Дмитрий Артимович.

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин добавил, что реализация этой инициативы приведет к росту числа мошенников.

«Это может привести к угрозе жизни тех же самых политиков или других известных людей, возможно повысится уровень такого рода преступности», — предупредил собеседник информагентства.