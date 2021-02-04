Эксперты рассказали об опасности вывода геолокации из-под тайны связи
Эксперты в области информационной безопасности обсудили с ИА Ura.ru идею вывести из-под тайны связи геолокацию мобильного телефона, чтобы упростить поиск пропавших людей.
«Я думаю, что хотят начать продавать персональные данные. Это в качестве последствия принятия законопроекта», — предположил специалист по IT-безопасности Дмитрий Артимович.
Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин добавил, что реализация этой инициативы приведет к росту числа мошенников.
«Это может привести к угрозе жизни тех же самых политиков или других известных людей, возможно повысится уровень такого рода преступности», — предупредил собеседник информагентства.