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    17 июля 2020, 10:15

    Эксперты рассказали об изменении отношений в семьях во время самоизоляции

    Анастасия Кременчугская

    Эксперты из Аналитического центра НАФИ провели исследование и выяснили, как изменились отношения в российских семьях за время режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил RT.

    Отмечается, что почти каждый пятый россиянин (18%) рассказал об ухудшении отношений со своим партнером во время самоизоляции, об улучшении заявили лишь 6%.

    У 13% респондентов отношения с детьми стали лучше, у 10% — наоборот. 19% опрошенных рассказали об улучшении связи с родителями, у 5% же она ослабла.

    Однако у 76% участников опроса отношения в семье никак не изменились.