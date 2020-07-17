Эксперты рассказали об изменении отношений в семьях во время самоизоляции
Эксперты из Аналитического центра НАФИ провели исследование и выяснили, как изменились отношения в российских семьях за время режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил RT.
Отмечается, что почти каждый пятый россиянин (18%) рассказал об ухудшении отношений со своим партнером во время самоизоляции, об улучшении заявили лишь 6%.
У 13% респондентов отношения с детьми стали лучше, у 10% — наоборот. 19% опрошенных рассказали об улучшении связи с родителями, у 5% же она ослабла.
Однако у 76% участников опроса отношения в семье никак не изменились.