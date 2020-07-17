Эксперты рассказали об изменении отношений в семьях во время самоизоляции

Отмечается, что почти каждый пятый россиянин (18%) рассказал об ухудшении отношений со своим партнером во время самоизоляции, об улучшении заявили лишь 6%.

У 13% респондентов отношения с детьми стали лучше, у 10% — наоборот. 19% опрошенных рассказали об улучшении связи с родителями, у 5% же она ослабла.

Однако у 76% участников опроса отношения в семье никак не изменились.