Эксперты рассказали о самых популярных способах мошенничества в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в ННГУ имени Лобачевского прошел круглый стол, посвященные способам обмана населения в банковской, медицинской и юридической сферах. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Жители нижегородского региона попадают в сети мошенников даже в социальных сетях. По словам начальника отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Евгений Ляпиной, многие люди подписывают договора о предоставлении каких-либо услуг, даже не читая их. После оказывается, что услуги, прописанные в договоре, гражданам вообще не нужны. Компании же отказываются возвращать деньги.

Нередко нижегородцы сталкиваются с мошенниками, предлагающими косметику, БАДы и так далее. Чтобы обезопасить себя, всегда нужно внимательно изучать документацию, инструкции и просить продемонстрировать работу, сказала эксперт.

Собеседница издания упомянула об оказании некачественных юридических услуг. Речь идет о внесении фиктивных записей в медицинские карты пациентов без проведения медосмотра, выдаче справок для уклонения от службы в армии, покупке не соответствующего стандартам медоборудования и изготовлении рецептов на бесплатное получение лекарств.

Чаще всего нижегородцы сталкиваются с мошенническим списанием денег с банковских карт и электронных кошельков.

Чтобы не стать потерпевшим, надо изучать схемы мошенников, соблюдать правила пользования мобильными телефонами и банковскими картами. Нельзя доверять незнакомцам, раскрывать им личную информацию, и делать покупки на подозрительных сайтах.