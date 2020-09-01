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    01 сентября 2020, 17:17

    Эксперты рассказали о правильном выборе зонта

    Анастасия Кременчугская

    Сегодня первый день осени, а значит, скоро начнутся дожди. В такую погоду необходимо иметь при себе зонт. Эксперты рассказали, как его правильно выбрать. Об этом сообщил сайт «Ридус».
    Эксперты рассказали о правильном выборе зонта

    К выбору зонта стоит подходить более тщательно, так как он не должен быть хлипким. Первое правило — подобранный по размеру аксессуар. Специалисты не советуют покупать детский зонт, если вы уже не ребенок. Одна из причин — размер купола (у аксессуаров для детей он не более 80 сантиметров).

    Зонт должен закрывать вас, чтобы вы не промокли. Брать слишком большой не рекомендуется, так как его неудобно носить с собой. Эксперты рекомендуют покупать складной зонт, среднего размера.

    Второе, на что стоит обратить внимание, это материал купола. Один из самых непрочных — нейлон, так как он очень дешевый. Следует обратить внимание на зонт из полиэстера и его разновидностей: эпонжа и сатина. Такой аксессуар прослужит долго.

    Третье, что важно для «службы» зонта, — его механизмы. Специалисты рекомендуют покупать механические, которые открывать и закрывать нужно руками. Такие зонты дольше живут. А вот ломаются быстрее всего автоматические.

    И четвертое правило — каркас должен быть сделан из надежного материала — стали. Однако она тяжелая и дорогая. Также можно купить зонт, у которого каркас выполнен из стекловолокна. Оно легкое и прочное, но при этом хорошо гнется.

    Новости SMI.FM