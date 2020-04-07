Эксперты рассказали о будущем после окончания пандемии коронавируса

По мнению Медведева, «пандемия существенно развивает технологии — произошло активное движение в области цифровых технологий, развитии роботов», точно так же, как и "после Второй мировой войны».

Рощин уверен, что «коронавирус оказывает негативное влияние на взаимоотношения: и на пары, и на семьи, и на коллективы, и даже на политическую жизнь»: «эффект вируса будет комплексным и глобальным, приведет к разъединению людей».

«Появится больше жалоб: люди станут еще более одинокими. Они будут ощущать себя будто в капсуле. Все это под давлением страха заразиться», — уточнил психолог.

Ранее стало известно, что российский «Альянс врачей» решил, будто медикам из ЦГБ Реутова не хватает защитных средств. Представители организации приехали в Подмосковье якобы с благими намерениями. Местные власти посчитали это провокацией, так как всех средств для защиты там хватает.