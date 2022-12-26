Общество 26 декабря 2022, 13:39 Эксперты рассказали, на что обращать внимание при приемке квартиры у застройщика Член Комиссии по ЖКХ ОП Евсеев: нужно сверить затраты застройщика с прописанными на бумаге Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Перед тем, как подписать акт приемки-сдачи квартиры, необходимо исследовать входную дверь на возможные перекосы и щели, а также изучить качество монтажа окон. Об этом «Парламентской газете» рассказали эксперты Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов, технологий и промышленному строительству Общественного совета при Минстрое.

Собственникам жилья также советуют обращать внимание на качество установки окон. Если в квартире гуляет ветер, а оконная рама плохо держится, то застройщик обязан устранить недочеты за свой счет. Если он отказывается делать это, то должен вернуть деньги вместе с процентами.

Реклама

По словам члена Комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ Александра Евсеева, собственники жилья должны заранее оценить перечень работ, который нужно было сделать подрядной организацией.

Реклама

«Нужно сверить реальные затраты с теми, что прописаны на бумаге. Это первое, на что нужно обращать внимание», — добавил Евсеев.

Авторы: