Эксперты рассказали, куда чаще всего переезжают жители Дальнего Востока

Аналитики Росстата выяснили, куда жители Дальнего Востока чаще всего уезжают на ПМЖ. Об этом написал «ФедералПресс».

Самым популярным направлением стала Киргизия, куда с января по апрель этого года переехали более четырех тысяч человек, и Узбекистан, в который уехали почти две тысячи. Еще полторы тысячи человек приняли решение уехать в Армению.

Раньше первое место в аналогичном рейтинге занимал Китай, но ситуация изменилась после закрытия границ.