Эксперты рассказали, когда начнется новая волна коронавируса в России

Волны заболеваемости ковидом происходят раз в несколько месяцев и как правило не зависят от внешних обстоятельств. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам Мясникова, новогодние праздники не означают, что после них обязательно начнется вспышка коронавируса.

«Вспышка COVID не зависит от того, что люди собираются компаниями. Нужно смотреть на графики — три месяца вверх идет заболевание, потом три месяца вниз по всем странам Европы, Америки, мира. Только интервал разный, когда у нас вниз идет, у них — вверх. Так получилось, как началось два года назад с разницей в два месяца, так и идет», — сказал врач.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, пятая волна коронавируса начнется в последние дни 2021 года из-за распространения «омикрон»-штамма. Обычно волны заболеваемости начинаются с крупных городов, написало Ura.ru.

«До Нового года в Москве и Санкт-Петербурге, если не все случаи, то подавляющее большинство будут „омикрон“. Надо понимать, что у нас все идет такими географическими волнами, то есть, не одновременно. Первая [волна] — Москва, Санкт-Петербург. Изначально Москва, затем чуть-чуть с опозданием Петербург», — сказал Крючков.