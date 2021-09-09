Эксперты рассказали, какие перепланировки в квартире могут грозить выселением

При покупке квартиры многие хозяева задумываются о перепланировке, но не все точно знают, какие работы требуют согласования. Эксперты рассказали «Известиям», что можно делать, а чего нельзя.

Все нормы перепланировки закреплены документами. Это и Жилищный кодекс, и разнообразные строительные и санитарные нормы. При желании переделать квартиру могут возникнуть три вида работ. Первые нельзя проводить совсем, вторые требуют согласования, а третьи можно провести самостоятельно в любое время.

Проще всего с третьей группой. Формально под нее попадает только косметический ремонт. Никакие перепланировки, сносы конструкций, смена расположения дверей и даже зашивание части стены сюда не входят. За самовольное изменение плана квартиры можно получить штраф.

Что ни в коем случае нельзя делать, так это сносить несущие стены. Неудивительно, ведь это несет прямую опасность. Нельзя объединять балкон с общей площадью квартиры, хотя многим нравится эта идея. Нельзя самовольно увеличивать санузел за счет жилой площади. Оставлять кухню и помещения без света из окон. Сносить перегородки между кухней и жилыми помещениями в тех квартирах, куда проведен газ. И это далеко не полный список того, чего делать нельзя ни при каких условиях.

Согласования требуют изменения границ санузлов и ванных комнат, проемы в несущих стенах, переустройство полов с деревянными покрытиями. Возведение или снос лестниц, ступеней, пандусов. Перенос кухни с того места, где она была построена.

Не требуют согласования только те работы, которые не вносят вообще никаких изменений в устройство квартиры. Потому речь и идет о том, что это формально только обычный ремонт, близкий к косметическому.