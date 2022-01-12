Эксперты рассказали, какие наушники пользуются наибольшей популярностью в России

Самыми популярными наушниками в России стали беспроводные модели. К такому выводу пришли аналитики компании МТС. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первое место в рейтинге заняли Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2. Второе место заняли наушники Apple Airpods 2. Следом в рейтинге расположились Apple Airpods Pro, Honor Choice и JBL Tune 225 TWS. В среднем приобрести такие наушники можно за 4 300 рублей, передала радиостанция «Говорит Москва».

За ушедший год россияне приобрели 11,9 миллиона наушников.