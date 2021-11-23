Эксперты рассказали, какие данные могут украсть мошенники

Мошенники могут извлечь и использовать, чтобы нажиться, любые личные данные, которые когда-либо были опубликованы. Поэтому пользователям следует тщательно следить за данными, которые публикуются в интернете, рассказали Ura.ru специалист по информационной безопасности Олег Седов и руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Задача пользователя сегодня — научиться ответственно относиться к своим действиям в интернете и вести себя так, чтобы не было стыдно за свои цифровые следы. Интернет помнит все, что попало в него однажды. Поэтому любые фотографии, документы, данные, которые могут повлиять на ваш имидж или качество жизни, лучше вообще не публиковать. Даже если вы их удалите со своей страницы в соцсетях, есть технические возможности снова получить к ним доступ и скачать их для последующего шантажа», — рассказал Седов.

Вернуть данные, которые были скомпрометированы обычно очень трудно, добавил Ульянов. Поэтому не стоит публиковать что-то, что впоследствии сможет использоваться мошенниками для шантажа.

Чтобы защититься от кражи данных, нужно убедиться, что облачное хранилище, в котором хранятся данные с телефона или компьютера, надежно защищено.

«Злоумышленники могут получить доступ к нему, если у вас простой пароль и не используется двухфакторная аутентификация», — пояснил Олег Седов.