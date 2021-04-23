Эксперты рассказали, как выучить английский язык

Изучать английский нужно с помощью развлечений. Просмотр фильмов, чтение книг и прослушивание подкастов поможет, по мнению специалистов сервисов «СберУслуги» и Работа.ру, усовершенствовать любой иностранный язык.

«Развлекайтесь по-английски. Фильмы, сериалы, подкасты, онлайн-спектакли, несложные книги и статьи на английском — все это сейчас доступно каждому, кто решит глубже погрузиться в англоязычную среду. Пользуйтесь субтитрами и старайтесь анализировать, что услышали и что поняли. Интерес к сюжету и симпатия к артистам вам в помощь», — рассказали эксперты РИА «Новости».

Использование английского при поиске информации в интернете также поможет быстрее усовершенствовать знания английского языка. Чтение форумов Quora, «Википедия» и других источников на изучаемом языке помогут привыкнуть к языку и расширят кругозор.

Если человек хочет быстрее овладеть английским языком, ему, по мнению экспертов, следует вести заметки в телефоне, оставлять стикеры с напоминанием на холодильнике или писать посты на английском языке. Это добавит практики и расширит словарь.

Специалисты советуют брать небольшие статьи, меню для повара или технической документации для перевода на фрилансе. Это поможет не только усовершенствовать язык, но и даст возможность заработать.