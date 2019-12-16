Эксперты рассказали, как выбрать икру на праздничный стол

По информации «Царьграда», при покупке деликатеса необходимо обращать внимание на внешний вид икры, упаковку и дату изготовления. Ведь перед праздниками магазины заполоняет поддельная и некачественная продукция.

Эксперты порекомендовали приобретать икру в стеклянной банке. По их мнению, благодаря такой упаковке продукцию можно оценить до покупки. Икринки стоит внимательно рассмотреть. Они должны быть одного размера и цвета. В целом важно, чтобы икра была целостной, без повреждений. Покупателю нужно убедиться, что внутри банки нет сока.

Специалисты уточнили, что по этикетке тоже можно определить качество. Например, производитель продукции с надписью «ГОСТ» обязуется указывать вид рыбы, из которой получил икру. Другая значимая деталь — дата выпуска. Лучшим качеством обладает икра, добытая в период нереста, то есть с середины мая по октябрь–декабрь. Следует посмотреть и на оформление даты: она должна быть выпуклой.

По словам экспертов, поддельную икру бывает трудно отличить от настоящей. Поэтому они советуют покупателям быть особенно бдительными при выборе этого продукта.