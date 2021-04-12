Эксперты рассказали, как проходит отбор перед полетом в космос

Эксперты рассказали Общественной службе новостей, какой отбор проходят современные космонавты.

«Требования, которые предъявлялись к первым наборам, были избыточными. Но тогда специалисты не могли знать, что ожидает людей в космосе и перестраховывались», — напомнил испытатель Московского института медико-биологических проблем, Герой России Сергей Нефедов.

Он заметил, что сегодня изменились условия и техника полетов. Люди набрались опыта, соответственно, изменились требования к здоровью человека, к его профессиональным и интеллектуальным возможностям.

«Подготовка космонавтов очень длительный и дорогой процесс. На это уходит пять-семь лет, меня готовили 12,5 лет. И, конечно, специалисты должны быть уверены, что за это время человека не подведет здоровье и он сможет в дальнейшем выполнить космический полет», — подчеркнул летчик-космонавт, депутат Госдумы Герой России Максим Сураев.