Эксперты рассказали, как правильно совмещать основную работу с фрилансом

Фриланс набирает популярность в России, многие ищут дополнительные варианты заработка помимо основной работы. Эксперты рассказали Life, как правильно устраиваться на фриланс, чтобы не стать жертвой обмана и не испортить отношения с основным работодателем.

Многие работодатели нормально относятся к тому, что у сотрудников есть подработка. Однако нужно не допускать конфликта интересов и соблюдать несколько правил. Например, если планируется постоянная подработка, можно оформить совместительство в рамках трудовых отношений. Для работника это плюс, так как все основные гарантии трудового законодательства сохраняются (отпуска, основания для увольнения), рассказала эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Оформить временную подработку в проектном режиме можно и с помощью договора гражданско-правового характера.

На фрилансе лучше тоже работать по договору, чтобы избежать обмана, рассказал управляющий директор сервиса «Авито работа» Артем Кумпель. Договор нужно изучить очень внимательно.

«Чем меньше конкретики в договоре, тем тщательнее с ним надо ознакомиться. Если вам что-то неясно, не надо стесняться задавать работодателю конкретные вопросы, спрашивать про размер заработной платы и сроки ее выдачи. <…> Во-первых, к подработке надо относиться как к основной работе — выполнять все качественно и в срок. Во-вторых, в случае нарушения дедлайна или отказа от работы необходимо незамедлительно предупредить заказчика, чтобы не оказаться в неловком положении», — предупредил эксперт.