Эксперты рассказали, как повысить уровень безопасности в школах | 360°

Общество 28 сентября 2022, 11:58 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Эксперты рассказали, как повысить уровень безопасности в школах

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Полностью исключить случаи стрельбы в школах трудно, но можно существенно снизить риски с помощью вооруженных охранников и инструктажа учителей. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказали психолог, автор и разработчик курса обучения и управления конфликтами для сотрудников ЧОП Павел Озеров и экс-председатель общественной организации «Право на оружие» Игорь Шмелев.

В школах обязательно должны быть обученные профессиональные охранники, которые умеют оперативно среагировать на экстренную ситуацию, отметил Озеров.

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«Для этого нужны грамотно выстроенная система обучения и знание технологии профайлинга: кто обычно является террористом, как выглядит преступник, откуда может появиться и как подготовиться к нападению. Параллельно нужно проводить инструктаж учителей с привлечением частных охранных предприятий или Росгвардии», — отметил специалист.

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Игорь Шмелев согласился с тем, что необходимы тренинги для учителей на случай ЧП.

«Известно, что учителя в школе Ижевска, услышав выстрелы, заблокировали двери в классах, преступник не смог туда ворваться. Но в большинстве случаев из-за отсутствия обучающих тренингов люди начинают действовать в подобных ситуациях неграмотно: выпрыгивать из окон верхних этажей, например, тем самым увеличивая количество пострадавших. А между тем существует алгоритм действий в таких ситуациях: в первую очередь блокировать двери, а если преступник ворвался в класс, не прятаться от него, а противостоять», — сказал он.

Утром 26 сентября мужчина устроил стрельбу в ижевской школе № 88. Погибли 17 человек, включая 11 детей. Преступник скончался.

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