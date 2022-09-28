Эксперты рассказали, как повысить уровень безопасности в школах | 360°

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Подмосковье
28 сентября 2022, 15:31
Почти 800 крыш отремонтировали в Подмосковье с начала года
Спецоперация
28 сентября 2022, 15:28
Украинские военные атаковали гостиницу в Херсоне
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Подмосковье
28 сентября 2022, 15:22
Жители Подмосковья получили кешбэк на 180 миллионов рублей за оплату ЖКУ картой «Мир»
Общество
28 сентября 2022, 15:16
Россиянам рассказали о правилах получения загранпаспортов при частичной мобилизации
Спецоперация
28 сентября 2022, 15:14
Фейк: мобилизованный россиянин сдался в плен ВСУ
Мир
28 сентября 2022, 15:14
Службы безопасности Германии не исключили, что «Северный поток» станет невозможно использовать
Мир
28 сентября 2022, 15:09
МИД предупредил о дестабилизации рынков при установлении потолка цен на нефть
Спецоперация
28 сентября 2022, 15:04
Песков оценил вероятность изменения формата специальной операции на контртеррористическую
Мир
28 сентября 2022, 14:59
США приблизились к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине