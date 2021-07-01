Эксперты рассказали, как не нарваться на мошенников при покупке породистого питомца

Любители животных нередко становятся жертвами мошенников. Ведь новички, покупающие домашнего питомца, знают далеко не все нюансы. О том, как не нарваться на обманщиков при выборе породистого четвероногого, рассказал РИА ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

В прошлом году в Тульской области был случай, когда мошенница продала трех щенков разным покупателям и сумела убедить их в том, что они породистые. Однако обман всплыл наружу, когда у одной хозяйки питомец заболел и пришлось обратиться в ветеринарную клинику. А уже там ветврачи объяснили, что это обычная дворняга.

Чтобы не было подобных случаев, покупатели должны, в первую очередь, обращать внимание на цену, которую выставляют владельцы животных. Породистый щенок или котенок не может стоить дешево. А покупателям стоит советоваться со специалистами.

Также не нужно забывать, что содержание породистого питомца выходит достаточно дорого. Его нельзя кормить обычным дешевым кормом, иначе проблем со здоровьем не миновать.

Волонтер Ольга Шилина рассказала, что если породистое животное оказалось случайно на улице, и в ближайшее время ему никто не поможет, избежать плохих последствий тоже будет очень сложно.

При покупке также важно различать заводчиков от разведенцев. Последние пытаются избавиться от животного как можно скорее и дешевле. Для покупателя это явный звоночек, что что-то не так.

Заводчик должен иметь образование. Это может быть кинология, дрессура или ветеринария. А покупателям, в свою очередь, следует интересоваться личностью того, у кого они покупают щенка или котенка. Можно даже лично посмотреть родителей питомца и убедиться, что у них здоровая психика.

Покупая четвероного, нужно обратить внимание на его состояние. Многие болезни к моменту продажи могут быть у питомца в хронической стадии. Самый лучший вариант — выбрать здорового малыша и как положено за ним ухаживать.

В любом случае, если мошенникам удалось вручить вам вместо породистого щенка или котенка обычного, стоит немедленно обратиться в полицию.