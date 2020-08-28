Эксперты рассказали, как найти работу людям старше 45 лет
Представители портала по поиску работы в беседе с сайтом «ПолитЭксперт» рассказали, как людям старше 45 лет найти вакансии. Они пояснили, что лучше выставлять фильтр, позволяющий искать работу с указанием опыта.
Специалисты назвали сферы, в которых данные требования актуальны. В список вошли: строительство, IT, недвижимость, телеком, производство, бухгалтерия и топ-менеджмент.
«Опытные сотрудники готовы показывать результат сразу после выхода на работу, и во время кризиса работодатели это особенно ценят», — приводит слова экспертов сайт «Царьград».
Работодатели высоко ценят опыт без долгих перерывов и работников, которые могут трудиться с коллегами на равных. Также имеет значение то, как человек адаптируется к новым условиям. Если кандидат обладает необходимыми качествами, то его возраст не станет помехой.