Эксперты рассказали, как найти работу людям старше 45 лет

Специалисты назвали сферы, в которых данные требования актуальны. В список вошли: строительство, IT, недвижимость, телеком, производство, бухгалтерия и топ-менеджмент.

«Опытные сотрудники готовы показывать результат сразу после выхода на работу, и во время кризиса работодатели это особенно ценят», — приводит слова экспертов сайт «Царьград».

Работодатели высоко ценят опыт без долгих перерывов и работников, которые могут трудиться с коллегами на равных. Также имеет значение то, как человек адаптируется к новым условиям. Если кандидат обладает необходимыми качествами, то его возраст не станет помехой.