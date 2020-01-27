Эксперты рассказали, как изменились за год цены на гречку

В 2019 году гречневая крупа в России в среднем подорожала на 45%. В некоторых регионах цены на нее выросли почти вдвое. Сильнее всего они поднялись в Пермском крае.

Изменение стоимости гречки проанализировали эксперты IT-компании «Эвотор», которая входит в экосистему Сбербанка. О результатах их исследований рассказало РИА «Новости».

В декабре 2018 года крупа в среднем по России стоила 47,9 рубля за килограмм. Спустя год — в декабре 2019-го — за нее приходилось отдавать уже 69,7 рубля.

«Самый сильный рост цен на гречку зафиксирован в Пермском крае — на 91%, на 82% гречка подорожала в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае», — заметили аналитики.

По их словам, в отдельных регионах крупа, наоборот, стала дешевле. В Еврейской автономной области цена на нее снизилась на 12%, в Чукотском автономном округе — на 8%, а в Ямало-Ненецком — на 5%. Еще на 3% гречка подешевела в Ненецком автономном округе

С начала 2020 года медленнее растут цены на ядрицу. В Росстате подсчитали, что с 14 по 20 января гречневая крупа стала дороже на 0,3%, подорожав с первых дней года всего на 1,5%.

С середины осени, предположили эксперты, стоимость гречки в розничной сети увеличилась, поскольку сократились посевные площади на фоне перепроизводства в течение двух предыдущих лет.

Сахар, наоборот, дешевеет. За год цена на него упала на 19%: если в декабре 2018-го он стоил примерно 54,4 рубля за килограмм, то в декабре 2019-го — уже 44 рубля. Больше всего цены на него упали в Иркутской области — на 45%. В Чувашии сахар стал дешевле на 41%, а в Марий Эл — на 40%. В Тамбовской области и Адыгее средняя стоимость сахара поднялась на 6%.

Специалисты анализировали цены на гречневую крупу, оперируя данными чеков с 50 тысяч смарт-терминалов в несетевых магазинах.