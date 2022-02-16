Эксперты рассказали, как эффективно выйти из зимней спячки

Эксперты сервиса СберУслуги из категории «Красота и здоровье» рассказали, как вернуться к активному образу жизни после зимнего сезона, который традиционно считается «домашним». Об этом написала «Газета.ru».

По словам фитнес-тренера сервиса, первым делом необходимо увеличить физическую активность, например, начать больше ходить.

«Чтобы вернуться к активному образу жизни и прийти в форму, не обязательно сразу бросаться на спортивные тренажеры и записываться на занятия к тренеру. Начните с простых шагов, которые помогут увеличить физическую активность: замените лифт на лестницу, просмотр вечернего сериала на неспешную прогулку (особенно после еды) и вообще выбирайте прогулку пешком везде, где это возможно», — добавил он.

Также необходимо привести в порядок режим сна и позаботиться о питании. Предпочтение в еде следует отдать овощам, фруктам, рыбе, орехам.

Из-за недостатка физической активности, витаминов и прогулок на свежем воздухе кожа рук и лица становится обезвоженной. По этому поводу бьюти-специалисты советуют ближе к весне заменить плотные крема на более легкие. Также в уход можно добавить пилинги и сыворотки, которые тонизируют кожу.