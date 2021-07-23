Эксперты рассказали, к чему приведет отмена штампов в паспорте

Адвокат, президент «Национальной Ассоциации Комплаенс» Владимир Балакин считает, что такое решение может привести к увеличению случаев мошенничества, а также к другим неприятным ситуациям. Интервью со специалистом опубликовал «ФедералПресс».

По словам Балакина, могут возникнуть проблемы с недвижимостью. Если один из супругов решил продать жилье, он должен получить согласие от другого второго. В случае отказа, имущество придется вернуть прежнему хозяину и добиваться денег через суд.

«Конечно, и прежде недобросовестный продавец мог получить новый паспорт, в котором нет отметки о браке — автоматически ее ставят только при регистрации. Но юристы всегда обращали внимание, менял ли паспорт продавец недвижимости между ее приобретением на свое имя и продажей», — подчеркнул адвокат.

Также решение об отмене штампов в паспорте может принести и другие неудобства. По словам юриста Анны Гараевой, это случится в тот момент, когда необходимо будет подтвердить тот или иной юридический факт. Россиянину всегда придется брать с собой оригинал документов.

Из-за отмены обязательного штампа о регистрации брака затруднится работа банков. Сотруднику при заключении кредитного договора будет трудно установить, находится ли гражданин в браке и необходимо ли получать согласие второго супруга.

Кроме того, существует риск продажи имущества без ведома второго супруга. Затруднительно будет узнать и о судьбе полученных от продажи денег.

Ранее стало известно, что правительство отменило обязательный штамп в паспорте о браке и детях. Теперь обязательной осталась отметка о месте регистрации и отношение к воинской службе.