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    13 августа 2020, 15:12

    Эксперты рассказали, что не стоит надевать в офис летом

    Дарья Морозова

    Эксперты моды британского издания Independent рассказали, какие летние вещи будут неуместно смотреться на работе. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Эксперты рассказали, что не стоит надевать в офис летом

    Не стоит надевать шорты и сланцы. Это выглядит слишком неформально, к тому же резиновые тапочки издают при ходьбе противный звук.

    Также нежелательно надевать майки без рукавов, их лучше заменить на льняные рубашки с длинным рукавом. Женщинам не рекомендуются топы с открытой спиной, так как в офисе это смотрится слишком откровенно.

    По той же причине не нужно надевать в офис облегающие платья-сорочки и кофты с открытым животом. Кроме того, излишнее внимание могут привлекать белые скинни. Подобные наряды лучше оставить для более неформальной обстановки.

    Ранее стало известно, что ученикам могут разрешить носить толстовки в качестве школьной формы. Этот популярный у молодых людей элемент одежды добавлен в предварительный стандарт для школьников, разработанный по поручению Минпромторга.

    При этом данная одежда должна соответствовать определенным требованиям, также школьникам запрещено носить толстовки с изображениями асоциальной символики и незаконной пропаганды.

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