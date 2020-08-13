Эксперты рассказали, что не стоит надевать в офис летом

Не стоит надевать шорты и сланцы. Это выглядит слишком неформально, к тому же резиновые тапочки издают при ходьбе противный звук.

Также нежелательно надевать майки без рукавов, их лучше заменить на льняные рубашки с длинным рукавом. Женщинам не рекомендуются топы с открытой спиной, так как в офисе это смотрится слишком откровенно.

По той же причине не нужно надевать в офис облегающие платья-сорочки и кофты с открытым животом. Кроме того, излишнее внимание могут привлекать белые скинни. Подобные наряды лучше оставить для более неформальной обстановки.

Ранее стало известно, что ученикам могут разрешить носить толстовки в качестве школьной формы. Этот популярный у молодых людей элемент одежды добавлен в предварительный стандарт для школьников, разработанный по поручению Минпромторга.

При этом данная одежда должна соответствовать определенным требованиям, также школьникам запрещено носить толстовки с изображениями асоциальной символики и незаконной пропаганды.