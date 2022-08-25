Эксперты рассказали, чем опасно катание на сапбордах

В СМИ появилась информация как минимум о двух случаях, когда отдыхающие, катаясь на сапбордах, едва не погибли из-за своей неподготовленности. О том, чем опасен этот вид отдыха, выяснили журналисты «ФедералПресс».

В пресс-службе ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали о случае, когда туристы из Тюмени, включая детей, не смогли вернуться самостоятельно к берегу из-за сильного дождя.

«Люди сильно промокли, замерзли и были напуганы. Как оказалось, на всех у них было всего четыре сапборда, к тому же не все туристы надели на себя спасательные жилеты, а погода совсем не располагала для выхода на водоем на сапбордах», — сообщили в ведомстве.

Подобный случай произошел на озере Увильды. Компания из 17 человек не смогла самостоятельно вернуться на берег из-за ветра. На помощь подоспел челябинский спортсмен и дайвер Альберт Трунов, который в это время также находился на озере.

По словам директора развлекательного комплекса «Мегаполис» Александра Одольского, люди покупают сапы или берут в аренду, при этом не надевают жилеты ни на себя, ни на детей, и уезжают в то место, откуда не могут выгрести самостоятельно.

«Если бы кто погиб — гарантированное уголовное дело с посадками. Человек в воде такой температуры получает переохлаждение через 20–30 минут <…>», — сообщил он.

Инструктор и организатор туров на сапбордах Алексей Шамин отметил, что по правилам безопасности все катающиеся на сапбордах должны надевать спасательные жилеты яркого цвета, а также находиться на водоеме не дольше 15 минут, поскольку вода в реках и озерах теперь не такая теплая, как в середине лета.