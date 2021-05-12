Эксперты раскрыли секрет выращивания крупной и сладкой клубники

Специалисты раскрыли секрет, как вырастить крупную и сладкую клубнику. Важно как следует удобрять растение, написал сайт «Утро.ру».

Уточняется, что корни необходимо обработать раствором мочевины. Нужно одну столовую ложку вещества растворить в 10 литрах воды. Когда на клубнике появятся цветочки, стоит полить растение раствором из нашатырного спирта. Кроме этого, подкормка из аптечного средства защитит ягоду от различных вредителей.

Эксперты добавили, что клубника хорошо воспримет древесную золу. Примерно 200 граммов этой подкормки советуют растворить в литре горячей воды. Смесь должна настояться в течение суток. После этого ее нужно разбавить еще девятью литрами воды и полить клубнику под корень.

Ранее доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб рассказал, что мирт, розмарин и другие душистые растения, выращенные на подоконнике городской квартиры могут уничтожать бактерии. Для лучшего эффекта листья комнатных растений, по словам ученого, нужно постоянно очищать от пыли.