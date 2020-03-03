Эксперты раскрыли лучший период для поиска работы

Наибольшее количество вакансий на российском рынке труда зафиксировали с апреля по июнь. Согласно данным Федеральной службы по труду и занятости, в этот период пустовало более 1,16 миллиона рабочих мест.

Второе место в рейтинге числа вакансий заняло время с июля по сентябрь. Тогда освободилось 1,13 миллиона мест.

Худшее время для поиска работы январь — март и октябрь — декабрь. В эти периоды нашли лишь 988 тысяч и 934 тысячи вакантных мест соответственно.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина пояснила, что такая тенденция связана с запросом на сезонных работников.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников посоветовал искать подработку с июня по август, а постоянную работу — осенью.

Храпылина отметила, что увольняется большинство россиян необдуманно.

«Зачастую люди думают, что уйдут на другое рабочее место и там будет намного лучше. Однако заметные изменения можно ощутить только в случае, если в экономической и социальной сфере меняется само качество производственной среды или конкретных рабочих мест. В таком случае можно говорить об открытии новых перспектив для соискателей», — пояснила она.

Перед увольнением рекомендуют посмотреть на свои силы со стороны.

«Поиск работы — серьезное дело, но многие относятся к нему поверхностно и думают, что их везде будут ждать с распростертыми объятьями. Если речь идет о дефицитной профессии, то это действительно так. Однако в другом случае человеку необходимо грамотно оценить, хватит ли его компетенции, чтобы удовлетворить запросы работодателей на конкретных рабочих местах» — добавила профессор.