Эксперты прокомментировали ликвидацию ФБК*

По мнению специалистов, ФБК стал токсичен из-за присвоения ему статуса иностранного агента. Кроме того, тень на репутацию организации бросают многочисленные скандалы, связанные с фондом. Отмечается, что основные проблемы ФБК носят финансовый характер. Это штрафы и блокировка счетов физических и юридических лиц.

«Жертвуя историей НКО, жертвуя идейными наработками, Навальный банкротит компанию, чтобы уйти от финансовых обязательств. Тут нет никакой политики. Он прекрасно понимает, что следующую НКО он зарегистрирует или купит готовую за несколько часов. По сути, речь идет об обычной смене вывески», — обратил внимание доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики ИГСУ РАНХиГС Сергей Карнаухов.

*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.