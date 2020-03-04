Эксперты прокомментировали денежные сборы в школах

Аксенова призвала родителей сразу же пресекать незаконные сборы денег. Она заявила, что несогласные родители должны сразу же обратиться в управление образования и прокуратуру с доказательствами.

«Больше проблема в сборах родительским комитетом. Родительский комитет выступает в данном случае органом самоуправления. Я бы дала такой совет: если родительский комитет принял решение, а родитель не согласен, то родитель не должен молчать», — объяснила адвокат.

Детский психолог Никита Карпов отметил, что нередко конфликт между родителями отражается на детях.

«Самое худшее, когда конфликт между взрослыми переносятся на детей. На мой взгляд, очевидно, это проблема взрослых», — заявил он.

Карпов подчеркнул, что многие проблемы возникают из-за родителей, которые ставят свое мнение выше чужого и ведут себя агрессивно.

Детский психолог Олеся Андрианова рассказала о случае, когда нежелание одного родителя сдать 100 рублей родительскому комитету привело к наказанию учителей.

«Не пошел к директору, но пошел в прокуратуру. Сейчас март — и учитель отказался от мероприятий. Он оказался уже накручен проверками после той жалобы. Директор лишил премии всю начальную школу. Каково психическое состояние учителя? Хочет ли он создавать коллектив? Ситуация очень показательна», — процитировало Андрианову ИА Nation News.