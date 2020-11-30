Эксперты предупредили об активизации кибермошенников

Эксперты рассказали, что рост кибератак происходит из-за наивности людей, а также из-за человеческих ошибок и сложности информационных систем. По их мнению, в ближайшие годы хакеры станут чаще пользоваться вирусами-шифровальщиками.

«В первую очередь, это вирусы-шифровальщики. <…> В данный момент от них страдают уже целые правительства, лечебные учреждения, почти буквально погибают люди из-за того, что IT-системы больниц оказываются заблокированы вирусами-шифровальщиками», — передает РИА «Новости» слова технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова.

Еще один специалист отметил, что в 2020 году сумма выкупа, которую требуют хакеры, может достигать уже несколько десятков миллионов долларов. И в ближайшее время цифры будут только расти.

Кроме того, эксперты ожидают роста кибератак, созданных на основе искусственного интеллекта и инструментов машинного обучения. Помимо этого, при появлении квантовых компьютеров могут быть взломаны все системы шифрования, если отделы кибербезопасности не успеют разработать более совершенные криптографические решения, считает руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий сообщил, что защитить компьютер от взлома сможет антивирус. Но выбирать его следует, основываясь не на цене, а на эффективности.