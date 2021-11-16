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    16 ноября 2021, 15:21

    Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества

    «Лаборатория Касперского»: набирает популярность мошенническая схема обмана инвесторов

    Полина Гребенщикова

    Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о схеме мошенничества, набирающей популярность в интернете. С ее помощью мошенники обманывают инвесторов, пояснила «Газета.ru».

    Мошенники создают поддельные сайты, на которых предлагают получить доступ к платформе для инвестиций в акции различных компаний.

    «Эксперты встречали разные варианты подобных ресурсов. На одних злоумышленники уверяли, что можно зарабатывать до 50% годовых, на других заманивали прямым доступом на рынки США и РФ. В некоторых случаях мошенники даже предлагали воспользоваться услугой консультанта, который поможет оформить первую сделку. Но все это оказывалось фейком», — сообщили специалисты.