Эксперты предсказали рост цен на элитное жилье в Москве

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank предсказали рост цен на элитное жилье в Москве в 2022 году. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным аналитиков, цены поднимутся примерно на 7%. Это связано с восстановлением баланса спроса и предложения.

«Среди ключевых тенденций 2022 года в Москве мы ожидаем постепенное восстановление баланса спроса и предложения, а также замедление темпов роста цен. Серьезных рисков для появления и реализации новых проектов не будет», — сообщили в компании.