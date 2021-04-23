Эксперты предсказали распродажу жилья в Москве

Повышение ипотечных ставок и закрытие программы льготного ипотеки будут способствовать снижению спроса на квартиры в новом московском жилье. Об этом рассказало ИА НСН со ссылкой на данные сервиса для продажи и покупки жилья «Синица».

Эксперты отметили, что в настоящий момент происходит закономерное понижение спроса. Эта динамика станет более очевидна в последующие периоды. Также они напомнили, что подобное происходило осенью 2020 года. Застройщики будут пытаться работать с новыми проектами до окончательного завершения программы льготного кредитования.

Предположительно, это будет происходить до 1 июля.