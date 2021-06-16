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    16 июня 2021, 17:52

    Эксперты предрекли снижение цен на сахар и масло

    Полина Гребенщикова

    Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов и исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявили Ura.ru, что цены на сахар и масло снизятся после отмены госрегулирования.

    В летние месяцы в некоторых регионах цены на эти продукты еще могут повышаться, но осенью пойдут на спад, уверены эксперты.

    «Пройдет еще сколько-то недель, месяцев и цены опять снизятся, потому, что осенью нас ожидает очередной большой урожай», — сказал Иванов.

    Мальцев отметил, что соглашение с правительством о регулировании цен на масло продлится до конца лета.

    «С сентября у нас начинает действовать экспортная демпферная пошлина на подсолнечное масло. Она фактически заменяет соглашение о регулировании цен в системном режиме рыночным механизмом», — сообщил эксперт.

    По его словам, после введения пошлины цены должны снизиться.