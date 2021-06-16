Эксперты предрекли снижение цен на сахар и масло

Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов и исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявили Ura.ru, что цены на сахар и масло снизятся после отмены госрегулирования.

В летние месяцы в некоторых регионах цены на эти продукты еще могут повышаться, но осенью пойдут на спад, уверены эксперты.

«Пройдет еще сколько-то недель, месяцев и цены опять снизятся, потому, что осенью нас ожидает очередной большой урожай», — сказал Иванов.

Мальцев отметил, что соглашение с правительством о регулировании цен на масло продлится до конца лета.

«С сентября у нас начинает действовать экспортная демпферная пошлина на подсолнечное масло. Она фактически заменяет соглашение о регулировании цен в системном режиме рыночным механизмом», — сообщил эксперт.

По его словам, после введения пошлины цены должны снизиться.