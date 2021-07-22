Эксперты предположили, когда прекратится рост цен на бензин

Цены на бензин в России с начала нынешней недели стремительно идут вверх. Эксперты заверяют, что такой скачок будет недолгим. О том, какие причины повлияли на рост топлива, рассказал «ФедералПресс».

Министерство энергетики России сообщило, что цены растут под влиянием сезонных факторов. По сообщению ведомства, в скором времени они должны остановиться.

«Сейчас рост оптовых цен на бензин обусловлен скорее спекулятивными факторами. В частности, это высокий спрос в летний сезон, связанный с активностью внутреннего туризма, и рост мировых цен на нефть», — считает аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман.

Похожей точки зрения придерживается другой аналитик Евгений Миронюк. На его взгляд, влияние на цены оказывает убыточность некоторых АЗС, которая приводит к усилению монополизации топливного рынка.

Некоторые эксперты не могут спрогнозировать развитие дальнейшего сценария на рынке. Кто-то полагает, что рост остановится, кто-то считает, что такого не произойдет, несмотря на то, что правительство может регулировать цены.

Преподаватель кафедры национальной экономики Российского университета дружбы народов Дамир Кудряков ожидает подорожание бензина на 2,7-2,8% до конца года.

А Евгений Миронюк сообщает, что ФАС и Минэнерго могут принять меры по сдерживанию роста, так как даже небольшое удорожание бензина быстро сказывается на стоимости потребительской корзины.