Эксперты предложили способ борьбы с Google

Эксперты считают, что Google не соблюдает российские законы. В качестве одного из таких примеров издание приводит блокировку канала «Царьград» в YouTube.

Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев уверен, что правила модерации компании нарушают права россиян на свободу слова.

«Ввести штрафы с оборота необходимо. Ключевым тезисом здесь являются именно «оборотные средства. Сейчас же мы занимаемся благотворительностью, когда накладываем на гигантскую корпорацию, выросшую на субсидиях военно-промышленного комплекса США, минимальный штраф», — уверен учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

По его мнению, в результате компания понесет серьезные потери, и это заставит ее пересмотреть свою политику в России. С предложением Малофеева согласилась член Общественной палаты Елена Мизулина.